Getuigen gezocht ernstig ongeluk in Muiden

Tussen 11:00 uur en 11:30 uur reed de vrouw uit Muiden langs de Vecht in de richting van Weesp. Uit tegenover gestelde richting kwam de automobilist aan rijden. Ter hoogte van de Spieringbrug in een bocht raakte de auto de fietsster. De fietsster en het kind zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de 57-jarige bestuurder uit Weesp even later aangehouden.

Help bij het onderzoek

Het Opsporingsteam Verkeer van de politie onderzoekt het ongeluk. Ter plaatse is al een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Ook is het voertuig meegenomen naar een onderzoekslocatie. Maar het team kan de hulp van getuigen goed gebruiken om zo een goede reconstructie van de gebeurtenis te kunnen maken.

Tips?

Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Of gebruik onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of geef uw anonieme tip online door.