Overvaller supermarkt Leusden geeft zichzelf aan

Maandagavond 21 september rond 19:45 uur komt een overvaller de winkel aan de Biezenkamp binnen. Na het bedreigen van de medewerkster gaat hij er met een buit vandoor. De politie deed uitgebreid onderzoek maar kon de zaak nog niet oplossen.

DNA-sporen

De 16-jarige jongen besloot zich aan te geven, omdat het hem te heet onder de voeten werd. Hij werd eerder deze maand veroordeeld voor een straatroof en toen is er DNA bij hem afgenomen. Omdat hij wist dat hij sporen had achtergelaten bij de overval in Leusden meldde hij zich bij de politie. De verdachte is verhoord en zit nu vast.