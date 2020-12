Drie aanhoudingen na beroving

De jongeman had vuurwerk besteld bij een van de verdachten en had afgesproken aan de Kerkstraat. In plaats van het bestelde vuurwerk werd hij door drie personen bedreigd en er werd geld van hem afgenomen. Het drietal is er vandoor gegaan maar later op de middag aangehouden in Den Helder. Het betreft mannen van 17 en 33 jaar uit Den Helder en een 33-jarige man uit Hippolytushoef. Het drietal is meegenomen naar het politiebureau.

2020266011