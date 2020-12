Verdachten van phishing aangehouden

Dit onderzoek resulteerde vrijdag in deze twee aanhoudingen. In het onderzoek kwam naar voren dat de verdachten zich op grote schaal bezighielden met phishing op allerlei manieren. Zowel de ‘vriend-in-nood’ methode via WhatsApp, als phishing en smishing, een methode waarbij de slachtoffers een bericht kregen dat zij nog verzendkosten moesten betalen voor een pakketje. Ook de zogenaamde ‘spoofing’ methode is door de verdachten gebruikt waarbij zij zich uitgaven als iemand van de bank waarbij de slachtoffers het geld moesten overmaken naar een zogenaamde ‘kluisrekening’.



Na de aanhoudingen zijn er op twee locaties in Den Haag doorzoekingen verricht door de rechter-commissaris waarbij onder andere tientallen gegevensdragers, contant geld en een auto in beslag zijn genomen. De 17-jarige verdachte is na verhoor in vrijheid gesteld. Hij blijft wel verdachte. De hoofdverdachte wordt dinsdag 15 december voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.