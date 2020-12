Getuigen gezocht van diefstal met geweld

De man had via internet een afspraak gemaakt met een andere man om zijn mobiele telefoon te verkopen. Omstreeks 18.30 uur troffen de beide mannen elkaar in de Repelaerstraat. Op het moment dat de verdachte de telefoon in handen had, ontstond er een worsteling waarbij het slachtoffer gewond raakte door een scherp voorwerp. De verdachte rende vervolgens met de telefoon weg in de richting van het Oranjeplein. Een toevallige voorbijganger probeerde nog de verdachte tegen te houden, maar raakte tijdens de worsteling eveneens gewond.

Het slachtoffer deed aangifte en gaf hierbij het volgende signalement op van de verdachte:

Het gaat om een blanke man van ongeveer 30 jaar met een slank postuur en een geschatte lengte van ongeveer 1,80 m. De man droeg een grijze spijkerbroek, een zwarte jas met daaronder een grijs-witte trui.

Tips? Bel ons!

Heeft u informatie over dit incident en dit nog niet gedeeld met de politie? Heeft u zondagavond tussen 18.30 en 19.30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Repelaerstraat of het Oranjeplein dat te maken kan hebben met deze beroving? Belt u dan met de Districtsrecherche Den Haag Centrum via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Bent u in het bezit van camerabeelden, deel deze dan met ons. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=3e82d55c-c2fd-4a68-840e-27e6efceae26Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.