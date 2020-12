Parkeerruzie loopt uit op bedreiging politieman

De 57-jarige verdachte was onder invloed van alcohol. Volgens hem stond de buurman met zijn auto op zijn parkeerplaats. Hij was tijdens het gesprek met de agenten erg opstandig en verhief meerdere malen zijn stem. Uiteindelijk heeft een van de agenten de auto van de verdachte verzet. Toen de agenten weg wilden gaan, uitte de man diverse dreigementen. Aanvankelijk reageerden de dienders daar niet op maar toen hij naar een van hen wees en riep dat hij hem dood zou maken was de maat vol en is de verdachte aangehouden ter zake bedreiging.