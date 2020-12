4 verdachten aangehouden na steekincident

Vanmorgen was een 38-jarige man uit Breda aan het werk in een pand op de Pompstraat. Rond 09.30 uur ontstond er een ruzie waarbij het slachtoffer is gestoken. De verdachten werden korte tijd later aangehouden. De verdachten zijn een 22-jarige vrouw uit Schiedam, een 42-jarige vrouw uit Rotterdam, een 28-jarige man en een 34-jarige man. Beide mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.



Het slachtoffer is met zwaar hoofdletsel overgebracht naar het EMC. De politie doet verder onderzoek. Daarbij worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.