Innovatie moet leiden tot nieuwe hits in strafzaken

Een van de nieuwe projecten gaat over complexe DNA-profielen van onopgeloste zaken. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om die herhaald te vergelijken met sporen in de landelijke DNA-databank. Zo’n complex profiel kan bijvoorbeeld te weinig erfelijk materiaal of erfelijk materiaal van meerdere personen bevatten en kan daarom niet worden toegevoegd aan de database. Jaarlijks worden zo’n vijf- tot zeshonderd complexe DNA-profielen er niet in opgenomen.



Ritssluiting

Deze complexe profielen kunnen wel handmatig met DNA-profielen in de databank worden vergeleken, maar vaak gebeurt dat maar één keer. Jaarlijks groeit de databank met 20.000 nieuwe profielen, waardoor het de moeite loont om opnieuw een zoekronde te doen. ‘Zo’n DNA-profiel moet je zien als een soort ritssluiting’, zegt Ruud Staijen. ‘Een paar ritssluitingen bij elkaar maakt de boel niet zuiver, die kun je niet in de database stoppen. Maar met een stuk van die ritssluiting kun je mogelijk wel een match maken in een of meerdere zaken.’



‘Dit is nieuwe technologie, de ontwikkelingen hierin gaan zo snel. Als forensische keten willen wij proberen om op deze nieuwe kansen mee te liften zodat we er zaken mee kunnen oplossen.’ Voorheen moest een en ander nog handmatig worden gedaan, maar dat proces is nu geautomatiseerd. ‘Binnen de forensische keten moesten dienders gegevens soms vijf of zes keer invoeren. We moeten echt nog grote digitale slagen maken.’



‘We hebben goede hoop dat dit gaat leiden tot nieuwe ‘hits’ in strafzaken’, zegt Staijen. ‘Het is iets wat we nog niet eerder gedaan hebben, dus de praktijk moet uitwijzen of dit echt gaat gebeuren. Maar ik heb hier hoge verwachtingen van, ik zou er mijn geld op inzetten.’



Zwaardere zaken

In eerste instantie worden zwaardere zaken, zoals moord-, zedenzaken en roofovervallen waarin deze complexe profielen zijn aangetroffen opnieuw onder het vergrootglas gelegd. De verwachting is dat dit project in de eerste weken van het komend jaar van start kan gaan.



Het DNA-project is een van de proeftuinen waarmee politie, OM en het Nederlands Forensisch Instituut de forensische opsporing willen uitbreiden. Zo wordt gewerkt aan de digitalisering van cold case-dossiers. Ook wordt een DNA-bus ingezet, waar de politie op de plaats delict directer DNA-sporen kan digitaliseren.



‘Er zijn eigenlijk twee grote trucs als het gaat om forensische opsporing. Het ene is meer sporen veiligstellen en de ander is sneller weten van wie het spoor is. In Limburg is onlangs een proef begonnen die drie jaar gaat duren. Daarin wordt een commercieel laboratorium in een politiebureau gehuisvest. Hiermee kun je veel sneller schakelen. Daar gaan we van 50 tot 60 dagen naar drie dagen voordat je antwoord hebt op een onderzoeksvraag over een DNA-profiel.’