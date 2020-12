Man beroofd van motorscooter: getuigen gezocht

De 26-jarige motorrijder werd rond 14.55 uur op de Spaarndammerdijk aangesproken door een voor hem onbekende man. Die vroeg om een lift in de richting van station Sloterdijk. De motorrijder liet hem achterop stappen en samen reden ze verder. Ter hoogte van de Transformatorweg liet het latere slachtoffer de man afstappen. De man trok direct een hamer en sloeg de motorrijder op zijn rechter bovenarm. Omdat de man ook een mes in zijn handen had, deed de motorrijder een aantal stappen naar achteren. De man met hamer sprong op de motor en ging er vandoor in de richting van station Sloterdijk.