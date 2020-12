Social media als opsporingsmiddel

Op 9 december lanceerde de politie opsporingsaccounts op drie socialmediakanalen. Over twee zaken die vanavond in Opsporing Verzocht te zien zijn, postte de politie vragen. Aan volgers werd gevraagd of ze de herkomst of het merk van een jas herkenden, waarmee een verdachte van een poging moord in Schiedam op camerabeelden is te zien. En in het Groningse Borgsweer werd een metalen pin gevonden dat het onderzoeksteam niet kende en mogelijk bij een zware mishandeling is gebruikt. Ondanks het nog beperkte aantal volgers, nu zeshonderd op Instagram, zijn beide vragen beantwoord. Daardoor kunnen vanavond in de uitzending gerichter vragen aan de kijkers worden gesteld.



Benieuwd naar de nieuwe kanalen? U vindt de accounts onder de volgende namen:

Instagram.com/opsporing_politie

Facebook.com/opsporing.politie

Op YouTube als Politie_opsporing (dit kanaal is vastgelegd en wordt in de loop van het jaar actief)