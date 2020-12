Man verdacht van heling gestolen auto’s

Eind oktober werd in Elim een auto gestolen. Na onderzoek kwam de politie in november uit bij een bedrijf in De Krim. Bij dat bedrijf werd de gestolen auto uit Elim gevonden. Daarnaast stonden hier twee andere auto’s die van diefstal uit andere plaatsen in Drenthe afkomstig bleken te zijn. Alle voertuigen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaren.

Uit vervolgonderzoek kwam de verdachte uit De Krim naar voren. Hij is ingesloten voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet. Om die reden kunnen we niet melden uit welke plaatsen de twee andere auto’s zijn gestolen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.