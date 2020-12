Jongen beroofd van spullen in Amersfoort – politie zoekt getuigen

Op maandagavond 14 december reden twee jongens op een scooter over de Dorresteinsesteeg. Rond 22:00 uur reden zij ter hoogte van de softbalvereniging, toen ze door twee mannen werden gestopt. De bijrijder op de scooter wist vervolgens te vluchten. De bestuurder werd door de twee mannen op de grond gewerkt en bedreigd met een steekwapen. Hij werd gedwongen zijn spullen af te geven.

Iets gezien? Alle informatie helpt!

De recherche doet onderzoek naar deze brutale straatroof en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien in de omgeving van de Dorresteinsesteeg op maandagavond 14 december? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving waarop ook maar iets te zien is dat het onderzoek kan helpen? Meld het dan via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.