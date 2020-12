Pakketjesbezorgers beroofd, verdachten aangehouden

Donderdag 10 december rond 14.15 uur is een pakketjesbezorgster in de Molenbuurt bezig met haar ronde. Ze is net op de Moutmolenstraat bij een klant aan de deur geweest en ziet bij terugkomst dat de schuifdeur van haar bus open staat, terwijl ze die wel had afgesloten. De vrouw heeft er een slecht gevoel bij, want dinsdagmiddag 13 oktober zijn op dezelfde locatie een aantal pakketjes gestolen uit haar bus. Op dat moment ziet ze niet direct of er pakketjes zijn verdwenen. Ze rijdt weg met haar bus en ziet in de verte twee jongens lopen met een aantal pakketjes onder de arm. De bezorgster probeert bij de jongens te komen, maar ze weten weg te rennen. Het gaat om twee donkergetinte jonge jongens, beiden tussen 14 en 18 jaar oud. Aan het eind van haar dienst ziet de vrouw dat er vijf pakketjes missen. Deze zijn later door de politie gevonden in de omgeving waar de jongens het op een rennen hadden gezet.