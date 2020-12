Pilot beeldbellen met nieuw politiesysteem

Waarom beeldbellen?

De politie is – net als de maatschappij – altijd in ontwikkeling. Beeldbellen past helemaal in de huidige digitale samenleving. Binnen de portefeuille Dienstverlening wordt gezocht naar nieuwe manieren waarop we voor burgers en bedrijven bereikbaar zijn en tegelijkertijd een veilige dienstverlening kunnen garanderen. In deze bijzondere tijd betekent veiligheid voldoende fysieke afstand, maar uiteraard is ook een veilige verbinding essentieel.

Ook de portefeuille GGP is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het beeldbellen. Verbinding tussen de Politie en de burger is erg belangrijk. Hoe inwoners in contact willen komen verschilt. Veel mensen geven nog altijd de voorkeur aan persoonlijk contact, maar beeldbellen wordt steeds “gewoner” en biedt een mooie aanvulling op de huidige mogelijkheden. Het scheelt tijd en biedt flexibiliteit: de burger hoeft niet meer naar het bureau, en beeldbellen maakt persoonlijk contact ook op afstand mogelijk. Voor iedereen, ook burgers met bijvoorbeeld een fysieke beperking en, er is geen speciale apparatuur of programma nodig. Het is met elke computer, tablet of telefoon met een internetverbinding, camera en microfoon mogelijk.

Tijdens deze pilot onderzoeken we op verschillende manieren en in verschillende situaties de toegevoegde waarde van beeldbellen. We beginnen dus bij het contact tussen burger en de aangifte balie in Hilversum. Als uit de pilot blijkt dat het beeldbellen een succes is zal worden onderzocht of het systeem landelijk ingevoerd kan worden.

Hoe kunnen burgers meedoen aan de pilot?

De service medewerkers uit Hilversum die aan de pilot meedoen zijn zoals altijd bereikbaar door een terugbelverzoek te doen via 0900-8844 of politie.nl.

Tijdens de pilot kan de burger kiezen voor een beeldbelgesprek of een normaal (telefoon)gesprek.

We zijn ontzettend benieuwd naar de ervaringen van de collega’s en burgers die er aan meedoen de inzichten die de pilot gaat opleveren.