Politie onderzoekt schietincident pand Maliebaan

Utrecht - De politie doet onderzoek naar een schietincident aan de Maliebaan in Utrecht. Gisterenmiddag kreeg de politie een melding over kogelgaten in de gevel van een pand. Toen deze inderdaad werden aangetroffen in een raam is een onderzoek ingesteld. De politie vraagt mensen die afgelopen dagen iets opvallends hebben gezien in de omgeving van het pand zich te melden.