Twee gewonden na steekincident in Veenendaal

Aan De Palmen Grift in Veenendaal raakten gisteren een 24-jarige man en een 21-jarige man gewond na een steekincident. Het incident ontstond tussen 18:15 en 18:45 uur na een conflict tussen meerdere personen. Een van de gewonden vluchtte richting het nabijgelegen politiebureau en meldde zich bij de agenten. Even later troffen agenten ook een tweede gewonde aan in de omgeving van een flatgebouw aan De Palmen Grift.

Iets gezien? Alle informatie helpt!

De recherche doet onderzoek naar dit incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van De Palmen Grift op maandag 14 december? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving waarop ook maar iets te zien is dat het onderzoek kan helpen? Meld het dan via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.