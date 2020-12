Eerste vuurwerkexplosie in woning Achterberg mogelijk vergissing

Er is een onderzoek ingesteld naar beide explosies. Ook is aandacht besteed aan de zaak in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Uit onderzoek komt naar voren dat er bij de eerste explosie in de nacht van 7 november vermoedelijk sprake is geweest van een vergissing. Het lijkt er op dat de daders de woning van de buren moesten hebben. Zeer vermoedelijk hebben ze het gemunt op één of meer leden van de familie die daar woont. Heeft u hier meer informatie over en heeft u dat nog niet gedeeld met de politie? Laat het dan alsnog weten. Uw tip kan het onderzoek helpen. Geef het door via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.