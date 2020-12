In Team West overval casino Noordwijk

Overval casino – Noordwijk

Op vrijdag 11 december rond 08.30 uur, vond een gewapende overval plaats op een casino aan de Parallel Boulevard in Noordwijk. Bij deze overval bedreigden drie personen het personeel met wapens. De overvallers gingen er met geld vandoor. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. In het onderzoek naar deze overval is een lichtkleurige Citroen Saxo naar voren gekomen. Van deze auto wordt in de uitzending een foto getoond. Het onderzoeksteam wil graag weten waar deze Saxo op dit moment staat en wie hem in gebruik heeft.



Diefstal motor - Zoetermeer

In de uitzending worden camerabeelden getoond van twee mannen die op zaterdag 22 augustus een motor wegnamen. Deze diefstal vond plaats aan de Hoevenbos in Zoetermeer. De motor werd weggenomen vanaf de 4e etage.



Winkeldiefstal - Zoetermeer

Op donderdag 3 september vond een diefstal van kleding in een sportwinkel aan de Promenade in Zoetermeer plaats. In de uitzending worden camerabeelden getoond van twee mannen die deze diefstal pleegden. Op de beelden is te zien dat de mannen kleding in hun tassen proppen en de winkel verlaten.



Bankhelpdeskfraude - Delft

Een Delftenaar werd op maandag 12 oktober gebeld door een man die zich voorstelde als een bankmedewerker. Deze zogenaamde bankmedewerker vertelde dat er problemen waren met zijn pinpas. Uit voorzorg zou deze zogenaamde bankmedewerker de pinpas blokkeren maar hiervoor was wel de pincode nodig. Twee minuten later stond er uit het niets een zogenaamde medewerker voor de deur van het slachtoffer, deze man vertelde dat hij de bankpas kwam ophalen. Het slachtoffer overhandigde zijn pinpas waarna de zogenaamde bankmedewerker de pinpas leek door te knippen. Later bleek er een groot bedrag te zijn gepind en werd er voor 3000,- euro aan cadeaukaarten met deze bankpas bij een winkel aan de Dasstraat in Delft aangeschaft. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner aan de Dasstraat in Delft.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Dit is de laatste uitzending voor 2020. In 2021 is de eerste uitzending weer op dinsdag 12 januari.