Jongen gearresteerd voor opruien tot ongeregeldheden

De politie vindt het oproepen tot en het samenkomen om te rellen verwerpelijk. Natuurlijk begrijpt de politie heel goed dat deze tijd voor de jeugd ingewikkeld is, gezien de huidige coronamaatregelen. Maar het is gewoon niet te tolereren om te rellen en (illegaal) vuurwerk af te steken. Dinsdag voerde de politie met een aantal mensen stopgesprekken. Een aantal van hen was maandagavond bij de ongeregeldheden in Vlissingen aanwezig of hadden via hun social media accounts opruiend getinte berichten gedeeld. Doel van de gesprekken: laten merken dat de politie dit niet tolereert.