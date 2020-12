Onderzoek onveilig werkklimaat district Oost afgerond

Amsterdam - Het onderzoek naar meldingen rondom een onveilig werkklimaat in district Oost is afgerond. Uit het lijnonderzoek zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen, ook is er geen reden om een aanvullend, disciplinair onderzoek in te stellen. Wel is gebleken dat er een verstoorde werkrelatie is met een aantal mensen. Dit had impact op het functioneren van het managementteam van het district. Daarvoor is het sectorhoofd eindverantwoordelijk.