Aanhoudingen na fraude met testen Covid-19

De zaak kwam aan het rollen nadat het Gelderse bedrijf in oktober ontdekte dat betaalde facturen niet bij het Koreaanse bedrijf waren binnengekomen. Het gaat om een bedrag van miljoenen euro’s. De criminelen zagen kans om via valse e-mailadressen en een valse factuur het bedrag over te maken naar een rekening die uitkwam in Indonesië. Op uiterst slinkse wijze is deze vorm van fraude uitgevoerd. Er werd zelfs een nepfirma opgericht en men heeft uiteindelijk via nepaccounts, die niet van echt waren te onderscheiden, het Nederlandse bedrijf aanzienlijk kunnen benadelen. Het bedrijf heeft hiervan direct melding en aangifte gedaan bij de politie.