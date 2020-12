Twee aanhoudingen na jeugdoverlast in Enschede

De politie is op de hoogte van regelmatige jeugdoverlast in Enschede-Oost en pakt deze overlast aan. Melden loont en kan altijd via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ondanks de lastige corona-periode voor jongeren zullen we vernielingen en hevige overlast nooit tolereren.

^SV 2020534807