Drugsdealers gearresteerd

Naar aanleiding van binnengekomen informatie vanuit wijkbewoners bij de wijkagenten stelde de politie een onderzoek in. De politie had al snel in de gaten dat er vanuit een woning aan de laan van Vollenhove in Zeist op grote schaal drugs werd verhandeld. De woning had een aanzuigende werking voor drugsgebruikers en jonge dealers vanuit Zeist maar ook uit Utrecht. “Omwonenden ervaarden een enorme overlast”, aldus de wijkagenten.

Tijdens het observeren zagen agenten meerdere malen dat er gedeald werd. Een arrestatie van de verdachten volgde en zij werden ingesloten voor nader onderzoek. Tijdens dit onderzoek werd een grote hoeveelheid met vermoedelijk harddrugs aangetroffen. In een aantal woningen en bij een aantal verdachten werden verschillende hoeveelheden verdovende middelen aangetroffen. In een woning aan de Plutolaan in Bilthoven werden ongeveer 36 bolletjes met vermoedelijk cocaïne, een bedrag aan handelsgeld en materiaal voor een hennepkwekerij aangetroffen. Ook in woningen op het Heemstrakwartier in de Bilt en aan de Laan van Vollenhove in Zeist werden bolletjes cocaïne aangetroffen.





Een minderjarige verdachte van 17 jaar oud, was in het bezit van 32 bolletjes met vermoedelijk cocaïne en heroïne. Alles is in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachten gaat verder en drie verdachten zitten nog vast. De leeftijden van de verdachten zijn tussen 17 en 53 jaar oud.