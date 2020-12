Politie neemt honderd vuurwapens in beslag

Aanhouding

Aanleiding van de doorzoeking van de woning was een melding dat er meerdere vuurwapens opgeslagen zouden zijn in de woning. In de woning is de bijzondere vangst van 30 geweren, 70 pistolen en revolvers in beslag genomen. Ook nam de politie verschillende soorten munitie in beslag. De 71-jarige man is aangehouden voor vuurwapenbezit. Het gaat over het algemeen om wapens die nog te gebruiken zijn. De wapens en de herkomst van de wapens worden onderzocht.

Vuurwapenbezit

Vuurwapenbezit verhoogt de kans op geweld en ongelukken. De Nederlandse wet verbiedt het bezit van dergelijke wapens. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde vuurwapens bezitten, maar alleen als zij daarvoor de juiste vergunningen hebben. In alle andere gevallen is vuurwapenbezit verboden. Vandaar dat de politie er veel aan gelegen is om deze wapens uit de omloop te halen.

2020262073