Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar straatroven

In verband met meerdere straatroven (waaronder een aantal pogingen) startte de recherche in Zaanstreek-Waterland een onderzoek. Hierbij kwamen twee Zaandammers in beeld: verdachten in de leeftijd van 16 en 17 jaar. Hun rol in deze geweldsincidenten wordt nader onderzocht. Beide verdachten zijn maandag aangehouden en zullen a.s. donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De recherche vermoedt dat het tweetal mogelijk in verschillende samenstellingen de berovingen heeft gepleegd en sluit nieuwe aanhoudingen dan ook niet uit.

Mochten er mensen zijn die informatie hebben over de straatroven, en dit nog niet gedeeld hebben met de politie, dan worden zij verzocht dit alsnog te melden bij de districtsrecherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, telnr. 0800-7000.

2020170126