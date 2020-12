Getuigen gezocht van brandstichting school Amstelveen

Rond 15:30 uur ontstond er brand in een prullenbak in een toiletruimte in de school. De brand is door personeelsleden van de school gelukkig snel geblust, maar er was veel rookontwikkeling. Het hele schoolgebouw is ontruimd en de 200 aanwezige leerlingen zijn naar huis gestuurd. Twee personen zijn ter plekke voor rookinhalatie behandeld door een ambulance. Vermoedelijk heeft vuurwerk de brand veroorzaakt.