Politie zoekt getuigen na aanhouding voortvluchtige

De verdachte reed vervolgens vol gas verder. Tijdens zijn vluchtpoging maakte de man meerdere verkeersovertredingen en botste hij tegen een GVB-bus. Niet lang daarna werd de vluchtauto door een politiewagen aangetikt en klemgezet. Hierop reed de man hard achteruit en duwde de politieauto opzij. Opnieuw ging de verdachte er met zijn bestelbus vandoor, maar al snel werd zijn busje voor de tweede keer klemgezet door de politie. Toch gaf de voortvluchtige niet op, want hij ging er te voet vandoor. Uiteindelijk is de bestuurder op het Aakpad in een tuinhuisje aangehouden. De man is zijn rijbewijs kwijt en zal op een later moment worden gehoord over alle overtredingen. Ook moet hij alsnog zijn gevangenisstraf van 279 dagen uitzitten.