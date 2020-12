Politie lost schoten nadat auto inrijdt op agenten

Een bewoner aan de Robijn zag dinsdagavond 15 december rond 22.30 uur dat een man inbrak in een auto en belde direct de politie. Na de melding zette meerdere agenten een deel van de wijk dicht, op zoek naar (de) verdachte(n). Toen er een personenauto over een rotonde op de Eikenlaan kwam aanrijden in de richting van de Beukenlaan, gaven agenten de bestuurder een stopteken. De auto stopte niet en reed in op de agenten die gelukkig nog opzij konden springen. Daarna schoten de agenten op de vluchtende auto. Hierbij werd de auto meerdere keren geraakt.



De politie zette het onderzoek naar de auto en de bestuurder voort. Dit resulteerde later in de nacht, rond 1.30 uur, in een aanhouding van de 23-jarige man in een woning aan de Brederodelaan. De man is aangehouden voor het inrijden op agenten en gevaarlijk rijgedrag. De politie onderzoekt of de man betrokken was bij de auto-inbraak eerder die avond. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.



De agenten deden aangifte. Ook deed de eigenaar van de auto waarin werd ingebroken, aangifte. De politie onderzoekt beide zaken. De 23-jarige man zit vast en wordt gehoord.



Getuigen gezocht

Nadat de auto wegvluchtte over de Beukenlaan fietste daar een vrouw die bijna door de vluchtende auto geraakt werd. De auto haalde haar op de Beukenlaan in. De politie komt graag met haar in contact. Verder zoekt de politie zoekt naar getuigen die iets verdachts gezien hebben in de omgeving van de Robijn en de Eikenlaan. Bel 0900-8844. Liever anoniem? Bel naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Schieten door agenten

