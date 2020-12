Bijna 300 pillen in beslag genomen bij controle

Politie en gemeente hielden dinsdagmiddag 15 december een controle bij de woning naar aanleiding van een aantal meldingen dat er drugs vanuit het pand verhandeld zou worden. Toen de agent en handhaver bij de bewoner naar binnen gingen leek het of de man iets probeerde te verstoppen. De diender vroeg aan de man of er verdovende middelen in huis aanwezig waren. Hierop pakte de Tilburger een doosje waarin verschillende zakjes met pillen bleken te zitten, ook zat er een zakje met wit poeder bij (na testen bleek dat cocaïne te zijn). Ook in de vriezer werd een zakje met witte substantie aangetroffen. De man is daarop aangehouden. En na overleg met de officier van justitie is de woning doorzocht.