Omstanders houden straatrover aan

De man sloeg op dinsdagmiddag 15 december rond 16.30 uur toe. Hij passeerde de vrouw en duwde haar met rollator en al een bosschage in, waarna hij er vandoor ging met haar portemonnee die hij uit haar rollator had gegrist. De vrouw riep om hulp en enkele omstanders schoten haar te hulp. Ze konden de man na een korte achtervolging te voet aanhouden op de Statenlaan en droegen hem over aan de politie. De vrouw raakte niet gewond en heeft haar portemonnee inclusief inhoud terug gehad van de politie. De verdachte is vast gezet voor verder onderzoek.