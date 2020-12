Oudere mensen dupe van 'spoofing'

In Zierikzee werden de slachtoffers gebeld door hun ‘bank’. Er werd hen verteld dat er fraude was gepleegd op hun rekening en dat ze hun pinpas in moesten leveren. Als stukje service zou de bank een medewerker langs sturen om de pas op te halen. Die moest wel op een bepaalde manier doorgeknipt worden. Op het moment dat de slachtoffers nog met hun ‘bank’ aan de telefoon waren ging de bel al. Voor de deur stond een man die vertelde dat hij voor de bankpas kwam en voordat het 83-jarige mannelijke slachtoffer het in de gaten had was de envelop met de pinpas al van eigenaar gewisseld. De ‘bankmedewerker’ ging er vervolgens vandoor.

Tijd om de politie te bellen was er ook niet echt, want in een mum van tijd was er al duizend euro van hun rekening afgehaald. De politie onderzoekt nu of er camerabeelden van de transacties zijn gemaakt, mogelijk kan op die manier een dader achterhaald worden.