Politie neemt illegaal vuurwerk in beslag en houdt man aan

De politie had informatie dat de verdachte in bezit zou zijn van het vuurwerk. Hij is dinsdagmiddag 15 december opgespoord en in zijn auto aangehouden. In eerste instantie verzette de man zich tijdens de aanhouding, hij moest door 3 agenten uit zijn auto worden gehaald. In het voertuig vonden agenten het vuurwerk. De man is vast gezet voor verder onderzoek. Het vuurwerk is in beslag genomen.