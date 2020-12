Verdachten aangehouden voor drugshandel

Deze zaken zijn beide aan het licht gekomen omdat er meldingen bij de politie werden gemaakt over drugsoverlast of het vermoeden van drugshandel door de verdachten. De politie acteert dus wel degelijk als u iets meldt. Soms duurt het even omdat er dan nadere informatie moet worden ingewonnen, maar er wordt altijd op gereageerd.

Wanneer u zelf het vermoeden hebt dat iemand in uw omgeving handelt in drugs, of u ervaart overlast omdat er veel drugsgebruikers bij een bepaald adres aankloppen, dan kunt u dit melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). In Terneuzen kunt u dit soort overlast ook melden via Houdgreep (0800-225085). Maar ook als u, om wat voor reden dan, ook liever niet met de politie praat maar u wilt wel informatie doorgeven, is er een oplossing. Dan kunt u uw melding doen via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch op nummer 0800-7000.