Getuigen gezocht van incident op de Vijverlaan

De politie kreeg om 02.30 uur een melding van een mogelijke inbraak in een woning waarbij de melder drie verdachten weg zag rennen. De verdachten droegen donker gekleurde trainingspakken en hadden grote big Bags bij zich. Vermoedelijk zijn de verdachten in de richting van de parkeerplaats aan de Koninginneweg gelopen. Agenten die ter plaatse kwamen stelden een onderzoek in en troffen inderdaad een geforceerde ruit aan. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen. Deze is ontmanteld en de hennep met daarbij behorende apparatuur is vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.

Tips? Bel politie!

Het basisteam Gouda onderzoekt het incident en zoekt nog naar de drie verdachten die betrokken zijn geweest bij het incident. Het waren licht getinte jonge mannen in donker gekleurde trainingspakken. Heeft u informatie over deze verdachten? Bent u getuige geweest van dit incident? Of heeft u informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de het basisteam Gouda via 0900-8844.

Bent u in het bezit van camerabeelden, deel deze dan met ons. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=3e82d55c-c2fd-4a68-840e-27e6efceae26 Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.