Gewapende woningovervallers gezocht

Rond 20.15 uur dringen twee mannen de woning innen en bedreigen de bewoonster met een vuurwapen. Ze slaan haar en eisen geld. Het tweetal weet met een bedrag te vluchten in een onbekende richting. Het blijkt te gaan om een incident in de relationele sfeer. De politie is een onderzoek gestart in de woning en in de buurt en is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem melden bij M. via 0800-7000.