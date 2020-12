Ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen in woning in Nijeveen

Een tipgever meldde bij de politie dat er mogelijk een grote hoeveelheid vuurwerk zou zijn opgeslagen in Nijeveen. Naar aanleiding van die tip heeft de politie gisteren onderzoek in de woning gedaan. De woning bleek vol te staan met dozen professioneel vuurwerk dat was bestemd voor de verkoop aan particulieren. Er is een 48-jarige man uit de gemeente Meppel aangehouden. Hij zal worden verhoord.

Honderden kilo’s onveilig opgeslagen

Inmiddels blijkt het te gaan om ruim 800 kilo aan professioneel vuurwerk. Het bewaren van zoveel vuurwerk is niet alleen illegaal, maar ook erg gevaarlijk. Dergelijk vuurwerk wordt vaak niet veilig opgeslagen en vormt daarmee een gevaar voor de omgeving. In dit geval was het vuurwerk ook niet veilig opgeborgen, zo was het bijvoorbeeld in afvalcontainers verstopt.

Uw hulp bij de politie-inzet op vuurwerk

Opsporing van vuurwerk heeft onze volle aandacht, net als de verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren. Zwaar vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Dit willen we voorkomen. Daarom sporen we dit vuurwerk op en pakken we de handel aan. Regelmatig zien we dat zwaar vuurwerk niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een risico. Je zult maar naast iemand wonen die honderden kilo’s in huis heeft opgeslagen.

Het vuurwerk dat wij nu in beslag hebben genomen, kan geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken.

Ook laat deze zaak zien hoe belangrijk het is dat u met ons meedenkt! Weet u dat iemand vuurwerk verhandelt of dat ergens (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.