Poging brandstichting bij teststraat Urmond

Op bewakingsbeelden is rond 2.15 uur een lichtflits te zien bij de teststraat, waarschijnlijk is dit de korte brand geweest. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet bekend, en de politie heeft een onderzoek ingesteld. Op dit moment is er nog niemand aangehouden.



Bij de teststraat vindt o.a. een onderzoek door de forensische opsporing plaats. Ook roept de politie getuigen op om zich te melden met meer informatie over deze poging brandstichting. Tips kunnen worden doorgegeven via 09008844 of anoniem via 08007000.



De corona-testlocatie is vandaag gewoon geopend voor personen die een afspraak hebben om zich te laten testen.