Kampen Bewoner aan de Kronkelwilg thuis bestolen en opgesloten

De politie is op zoek naar getuigen die rond het tijdstip van 15.00 uur, deze twee mannen hebben zien aankomen of zien vertrekken. Ook willen we graag weten wie deze mannen in combinatie met de grijze vermoedelijke Audi hebben gezien. Hierbij is de politie geïnteresseerd in alle informatie, over bijvoorbeeld de rijrichting. Ook zijn eventuele dashcambeelden van groot belang. Ook zoekt de politie in de omgeving naar beveiligingscamera’s. Hierop zijn mogelijk de daders en/ of het voertuig op te zien.

Hebben wij u nog niet gesproken en hebt u deze mannen gezien of de grijze Audi of weet u meer over deze diefstal in de woning aan de Kronkelwilg? Neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Belt u dan op M 0800-7000.

2020594868 RV