Politie zoekt getuigen na woningoverval

Het onderzoek is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die iets gezien en/of hebben gehoord woensdagavond 16 december. We hebben de volgende vragen:

Heeft u iets opvallends gezien of gehoord woensdagavond 16 december tussen 23.30 uur en 00.00 uur, in de Beethovenlaan of in de omgeving?

Wie heeft er woensdagavond 16 december verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen, motors) gezien in de straat of in de omgeving?

Woont u in de Beethovenlaan of omgeving en heeft u camerabeelden, maar nog niet gedeeld met de politie? Dan vragen wij u dat alsnog te doen. We zijn benieuwd of er nog iets opvallends te zien is op uw camerabeelden.

Het kan ook zijn dat de verdachten de Beethovenlaan of omgeving eerder hebben verkend. Heeft u in de afgelopen week of weken iets opvallends gezien of gehoord? Dan horen wij dat heel graag.

Heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Alle tips zijn welkom!

Informatie kunt u doorgeven aan de politie via 0900-8844. Deelt u liever anoniem uw informatie? Dat kan via M, MeldMisdaadAnoniem, via 0800- 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl