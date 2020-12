Bedreiging/mishandeling in Utrecht, resulteert in beroving op de A27 bij Hilversum

Utrecht, Wijnesteinlaan – tussen 23.15 en 00.00 uur

Twee mannen, uit Hilversum en Delft, hadden op 16 december een afspraak aan de Wijnesteinlaan in Utrecht. Daar ontstond er een ruzie tussen het duo en de man met wie ze de afspraak hadden. Mogelijk zijn er nog 4 andere mannen betrokken geweest bij deze ruzie.

We zijn op zoek naar getuigen die iets hebben meegekregen van dit conflict in Utrecht.

Heeft u die avond/nacht iets gezien in de buurt van de Wijnesteinlaan, of later in de omgeving iets verdachts opgemerkt? Kunt u meer vertellen over de mensen die betrokken waren bij de ruzie? Of heeft u beveiligingscamera’s aan uw huis waarmee u mogelijk iets vast heeft gelegd? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem). U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.

A27, Hilversum – 00.50 uur

Vanuit Utrecht reden de twee mannen richting Hilversum, waarbij ze door de andere mannen achtervolgd werden op de snelweg. Tussen 00.30 en 00.50 uur werden de mannen op de A27 klemgereden, waarbij de auto half op de vluchtstrook kwam te staan. Tijdens de gewelddadige beroving die daarna volgde, raakten de twee slachtoffers gewond. Een van de slachtoffers is voor zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

Wie heeft de mannen gezien op de snelweg?

De situatie waarbij de auto werd klemgereden moet voorbijgangers zijn opgevallen. Reed u in de nacht van 16 op 17 december tussen 00.30 en 01.00 op de A27 in de buurt van Hilversum? Dan heeft u mogelijk belangrijke informatie in dit onderzoek. Heeft u iets gezien, of wellicht een dashcam die iets vast heeft gelegd, neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem), en via onderstaand tipformulier.