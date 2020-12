Britse voortvluchtige in Amsterdam aangehouden

Mede door de informatie uit Groot-Brittannië en de prima samenwerking met de NCA kreeg een observatieteam zicht op de voortvluchtige. Leden van het observatieteam zagen dat de man in een auto reed. Het gewaarschuwde arrestatieteam wist de auto op de Kruislaan klem te rijden en tot de aanhouding van de voortvluchtige over te gaan. De man is ter overlevering aan de Britse autoriteiten over gedragen aan justitie en verblijft in afwachting daarvan in een cellencomplex.