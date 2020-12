Getuigen steekincident gezocht

Rond 19.30 uur fietste het slachtoffer vanuit de Withstraat, over de van Brakelstraat in de richting van de Prins Hendrikstraat toen hij plotseling van zijn fiets op straat viel. Agenten arriveerden korte tijd later en constateerden dat de man vermoedelijk op een eerder moment die avond was gestoken. Direct zette de politie de weg af en startte een onderzoek. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit steekincident. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.