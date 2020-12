Politie zoekt getuigen beroving

Het slachtoffer werd ter hoogte van de loopbrug door ongeveer vijf verdachten benaderd. Hij werd onder bedreiging van een wapen beroofd van zijn tas. De vijf verdachten zijn rond de 17 jaar oud en waren bijna allemaal donker gekleed. Een van hen droeg een grijs trainingspak. Een andere verdachte droeg een dun jasje van The North Face. Ze waren licht- en donkergetint. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Op de afbeelding ziet u de looproute van de verdachten. Heeft u iets gezien die middag of heeft u andere informatie? Bel dan naar de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.