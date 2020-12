Bewoners krijgen waarschuwing woningsluiting en boete illegaal vuurwerk

In een onderzoek naar handel in vuurwerk trof de politie donderdag 5 november bij de doorzoeking een de kelderbox en garagebox van de woning ruim 116 kilo zwaar illegaal vuurwerk aan. Het ging om vuurwerk als nitraten, Cobra 6 en Shells. Het vuurwerk werd in beslaggenomen en is vernietigd. De 19-jarige bewoner werd aangehouden en hij kreeg een proces-verbaal.



Omdat het hebben van en het opslaan van dergelijk zwaar illegaal vuurwerk in een woning veel gevaar kan opleveren voor omwonenden, heeft de politie een rapportage opgemaakt, zodat de gemeente bestuurlijke maatregelen kan nemen.



Kortom: hou het veilig, voor jezelf en je omgeving. Verknal het niet! Zie of vermoed je handel, transport of opslag van illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.