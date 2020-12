26-jarige man overleden bij schietincident

Politie schiet man neer

In de directe omgeving van het slachtoffer zagen agenten een man staan. Hij voldeed aan het signalement dat een getuigen kort daarvoor aan agenten had verstrekt. In de daarop volgende aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost, waarna ook gericht werd geschoten. De man werd hierbij geraakt en vervolgens aangehouden. De agenten verleenden direct eerste hulp, waarna hij werd vervoerd naar het ziekenhuis. De rol van de aangehouden man wordt nog onderzocht. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Omwonenden spreken van een ruzie die mogelijk vooraf ging aan het schietincident.

Groot onderzoek gestart

Medewerkers van de Forensische Opsporing startte gisteravond meteen met een groot onderzoek. De straat werd daarbij voor publiek en omwonenden afgesloten. De politie startte met een team van 20 rechercheurs, onder leiding van het OM, een groot onderzoek naar het incident. Zoals gebruikelijk stelt de Rijksrecherche een onderzoek in naar het vuurwapengebruik door de politie.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Ook al hebben we inmiddels al wat getuigen gesproken, nog steeds blijft informatie welkom. Ook camerabeelden van de omgeving zijn waardevol voor het onderzoek. Vandaag begint het buurtonderzoek en zullen politiemensen bij bewoners van de wijk langs de deur gaan. Heeft u informatie, laat het ons weten via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Als u liever anoniem blijft, bel dan met 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.