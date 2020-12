Beschonken bestuurder veroorzaakt ongeval en gaat er vandoor

Het ongeval vond rond 19.30 uur plaats op de Prinses Beatrixstraat. De 19-jarige bestuurder kwam in aanrijding met een andere auto met daarin twee inzittenden. Deze personen raakten gewond en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De veroorzaker ging er van door en kon door een agent in de Willemsweg aangehouden worden. Uit een adamanalyse bleek dat hij teveel gedronken had (285 ug/l). Een beginnend bestuurder mag hoogstens 88 ug/l in zijn adem hebben. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Na het verhoor mocht hij naar huis. Politie maakt een dossier op en dit wordt ingestuurd naar het Openbaar Ministerie.