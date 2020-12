Getuigen gezocht van beroving in Rijen

Was u woensdagavond 16 december getuige van deze beroving? Heeft u iets verdachts gezien of heeft u mogelijk andere informatie die het onderzoeksteam kan helpen? Of woont u in de omgeving van de Spoorlaan Zuid in Rijen en beschikt u over camerabeelden? Bel dan met de politie via 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.