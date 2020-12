Tractorbestuurder gewond na ongeval

De tractor is door nog onbekende oorzaak aan in de berm aan de Nozemansweg geraakt waarna een aanhangwangen is gekanteld. De bestuurder kwam onder de tractor bekneld te zitten. Een voorbijganger vond het slachtoffer rond 08.10 uur en alarmeerde de hulpdiensten. De jongen is door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. Een MUG-team uit België heeft medische bijstand geleverd. Verkeersongevallenspecialisten hebben ter plekke onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.