Man overvallen op straat

Ter plaatse troffen de hulpdiensten het slachtoffer op straat aan. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Wat er precies gebeurd is op de Koekoekstraat, of het slachtoffer bedreigd is en of er iets is buit gemaakt, wordt op dit moment onderzocht.

Mensen die iets gezien hebben rond 20.00 uur op de Koekoekstraat in Heerlen of andere informatie hebben, die verband houdt met dit incident, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.