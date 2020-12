Geen plichtsverzuim na incident met agressieve staffordshire terriër

Op het moment dat het arrestatieteam bezig was de actie in de woning af te ronden, wist de hond uit te vallen naar een passerende politieagent die op een veilig geachte afstand langs het dier liep. Een lid van het arrestatieteam zag de aanval van de hond en dacht dat het dier was losgebroken. Daarop kwam hij zijn collega te hulp en gebruikte hij zijn taser om het gevaar af te wenden. Ook een toegesnelde hondengeleider van het arrestatieteam gebruikte zijn taser.

De leden van het arrestatieteam wilden het dier muilkorven om de dreiging definitief af te wenden. Ze besloten het dier te taseren en daarna met een schild tegen de grond te drukken, om het vervolgens te kunnen muilkorven. Omdat de hond zich op enig moment wist los te wrikken en een lid van het arrestatieteam beet, werd het dier opnieuw getaserd. Daarna is het dier weer met het schild tegen de grond gedrukt en kon de muilkorf worden aangebracht.

Pas toen de hond gemuilkorfd was, bleek dat de politiemensen ten onrechte in de veronderstelling waren dat het dier was losgebroken. De rem van de uitloopriem was door onbekende oorzaak losgegaan, waardoor het dier veel meer bewegingsvrijheid kreeg en naar de langslopende politieman kon uitvallen. Zij zagen ook dat de riem van de hond slap op de grond lag. In het donker en in de hectiek van het moment hebben de politiemensen niet opgemerkt dat het uiteinde van de riem nog altijd aan de boom vastzat.

Omdat de gemuilkorfde hond zichtbaar medische verzorging nodig had, is hij door de politie naar een dierenarts gebracht. Daar bleek de hond verschillende verwondingen te hebben. Een van de pijltjes waarmee de stroomdraden van de taser in het lichaam worden geschoten, was per ongeluk in een oog van de hond terecht gekomen.

Ook was het gebit van de hond beschadigd. Hoewel hiervoor geen eenduidige verklaring bestaat, is de meest waarschijnlijke dat de hond tijdens spiersamentrekkingen – als gevolg van de taser – hard op zijn eigen metalen ketting heeft gebeten. Een andere mogelijkheid is dat de schade aan het gebit is ontstaan tijdens het verwijderen van de metalen ketting uit de bek van de hond. Een combinatie van spiersamentrekkingen en de metalen ketting in de bek van het dier is mogelijk ook de oorzaak van een kaakbreuk die werd vastgesteld.